Имя убийцы школьного учителя под Парижем назвали французские СМИ

Названо имя мужчины, который убил учителя истории в пригороде Парижа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убийцу, обезглавившего школьного учителя истории в пригороде Парижа 16 октября, звали Абдулах А. Об этом в субботу сообщила газета Le Figaro.

В материалах издания подтверждены ранние предположения о том, что преступнику было 18 лет. Он чеченец, который родился в Москве, но с 2002 года проживал во Франции. Полиции не было ничего не известно о радикализации молодого человека.

Ранее сообщалось, что полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Приехавший на место преступления президент Франции назвал происшествие террористическим актом.

Напомним, что накануне в пригороде Парижа было совершено зверское преступление. Преступник обезглавил учителя местной школы за то, что он показывал детям на уроках карикатуры пророка Мухаммеда. Молодой человек был замечен полицией на улице, в руках у него был нож. На просьбу остановится он направил в сторону полицейских что-то похожее на пистолет, за что и был застрелен.