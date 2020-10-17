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Имя убийцы школьного учителя под Парижем назвали французские СМИ

По данным газеты Le Figaro, нападавшего звали Абдулах А.
Анастасия РЫШКОВА
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Названо имя мужчины, который убил учителя истории в пригороде Парижа

Названо имя мужчины, который убил учителя истории в пригороде Парижа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убийцу, обезглавившего школьного учителя истории в пригороде Парижа 16 октября, звали Абдулах А. Об этом в субботу сообщила газета Le Figaro.

В материалах издания подтверждены ранние предположения о том, что преступнику было 18 лет. Он чеченец, который родился в Москве, но с 2002 года проживал во Франции. Полиции не было ничего не известно о радикализации молодого человека.

Ранее сообщалось, что полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Приехавший на место преступления президент Франции назвал происшествие террористическим актом.

Напомним, что накануне в пригороде Парижа было совершено зверское преступление. Преступник обезглавил учителя местной школы за то, что он показывал детям на уроках карикатуры пророка Мухаммеда. Молодой человек был замечен полицией на улице, в руках у него был нож. На просьбу остановится он направил в сторону полицейских что-то похожее на пистолет, за что и был застрелен.

ЧП