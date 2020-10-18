Новые случаи заражения коронавирусом в России на 18 октября 2020: Выявлено 15 099 заболевших

В России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных в стране заражённых достигло 1 399 334 человек. Новые заболевшие выявлены в 84 регионах России из 85. 26,5% из них не имели никаких проявлений болезни.

В оперштабе также сообщили, что выздоровели за минувшие 5 377 человек, а всего за время эпидемии коронавируса в России врачи смогли вылечить 1 070 576 человек.

От заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний скончались ещё 185 человек, а всего в России от COVID-19 умерли 24 187 пациентов.

Наибольшее число заражённых сегодня зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском административном округе.

Ранее сайт KP.ru сообщил о обнаруженном учёными факторе, увеличивающем риск смерти от заражения коронавирусом в два раза.