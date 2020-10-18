Россиянам посоветовали не ждать возвращения «Бабьего лета» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущем году россиянам уже не стоит рассчитывать на возвращение «Бабьего лета». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт напомнил, что для «Бабьего лето» характерна температура около 17-19 градусов тепла, го на данный момент никаких признаков такой погоды нет.

«Увы, нет. Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки», - приводит ТАСС слова руководителя Гидрометцентра.

При этом Вильфанд отметил, что в текущем году была отмечена редчайшая длительность «Бабьего лета» в России, которое продолжалось практически до середины октября.

Напомним, ранее специалисты сообщили, что вся вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории страны. Температурная норма будет превышена на восемь-десять градусов. При этом уже в это воскресенье, 18 октября, в Москве обещают первый снег