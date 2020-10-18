В США запустили ракету Falcon 9 со спутниками Starlink Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 18 августа, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовал ракеты-носитель Falcon 9 американская компания SpaceX с 60 микроспутников Starlink. Таким образом в космос отправилась четырнадцатая по счету группировка спутников.

Напомним, сеть спутников Starlink нацелена на обеспечение доступа в интернет пользователей по всей планете, что произойдет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 килограммов). По задумке система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет (1 Гбит/с), соответствующий формату 5G.

В прошлом году на орбиту запустили первые 60 спутников. Всего программа включает четыре тысячи пятьсот аппаратов, что обойдутся компании SpaceX в 10 миллиардов долларов. Первыми высокоскоростной доступ в интернет получат жители юга Соединённых Штатов.