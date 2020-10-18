За сутки в Москве выявлено 4610 новых заразившихся коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 18 октября, число умерших из-за коронавируса в Москве превысило шесть тысяч. Вечером столичный оперативный штаб сообщил о смерти 51 пациента с подтвержденным диагнозом. Таким образом, с начала вспышки заболевания COVID-19 от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений в городе умерли 6009 человек.

Всего же за все время пандемии в столице зафиксировано уже 362253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день, как писал сайт kp.ru, медики выявили 4610 новых заразившихся. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 273881 пациент, за сутки – 1654.

Напомним, ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что около четверти переболевших коронавирусом пациентов теряют антитела к вирусу COVID-19 уже через несколько месяцев.

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