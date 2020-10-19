Президент Армении Армен Саркисян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения заявила, что в Нагорном Карабахе используется оружие НАТО, и обратилась к Североатлантическому альянсу за разъяснениями, давало ли руководство военного блока согласие на применение своих вооружений в зоне конфликта. Об это рассказал журналистам в воскресенье президент республики Армен Саркисян.

«Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса Турции зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается», - заявил армянский лидер в интервью газете «Коммерсант».

Армен Саркисян уточнил, что речь идет не только об истребителях F-16. по его словам, основной турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – «Байрактар», который «каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей».

«Это натовский продукт: его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой», - пояснил президент Армении.

Он добавил, что у его республики, «как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО», и вопросы Альянсу задаются на уровне Минобороны и МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские вооружённые силы уничтожили армянский тактический беспилотник, но в Ереване это заявление Баку назвали «ложью», заявив, что у них «нет сбитого самолета».

Ранее в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу с 00:00 по местному времени 18 октября, однако уже днем обе стороны обвинили друг друга в нарушениях режима тишины.

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