Песков: Пандемия имеет неизбежные последствия для российской экономики

Песков затруднился дать прогноз о том, пройден ли пик кризиса в экономике на фоне пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса, затруднился дать точный ответ.

"Трудно сказать", - ответил пресс-секретарь главы президента, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением 60% респондентов о том, ждут ли Россию худшие экономические времена.

Он отметил, что весь мир столкнулся с достаточно беспрецедентным вызовом. Песков подчеркнул, что еще рано подводить итоги, передает ТАСС.

«Пандемия, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики. Каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что правительство проделало большую работу, но предстоит принять еще немало решений, чтобы минимизировать последствия от коронавируса, которые уже сказались на российской экономике.

«Насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства страны", - сказал он.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выявил, что 60% россиян предполагают, что экономический кризис России только предстоит пережить.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Многие граждане страны на фоне прекращения работы многих организаций и предприятий потеряли работу. Правительство России приняло решение выплатить безработным гражданам субсидии. Также Владимир Путин поручил главам регионов разработать план по минимизации безработицы. Премьер-министр РФ михаил Мишустин заявил, что будет выделено еще 35 миллиардов рублей для выплат гражданам, оставшихся без работы и средств к существованию.