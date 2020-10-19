Мишустин: На поддержку безработных в России выделят еще 35 миллиардов рублей

Еще 35 миллионов рублей выделит правительство для безработных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, глава кабмина РФ Михаил Мишустин в понедельник, 19 октября заявил, что власти страны выделят дополнительные средства на поддержку безработных. Он отметил, что правительство продолжает поддерживать людей, потерявших работу в период пандемии.

"Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. …На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели свыше 165 миллиардов рублей, дополнительно к ним правительство выделяет более 35 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение правительства подписано", - сказал глава кабмина, сообщает РИА Новости.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, многие россияне лишись рабочих мест. Для поддержки своих граждан правительство выделило дополнительные средства. Оформить субсидии по безработице можно через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что получить выплаты можно будет до 1 октября.