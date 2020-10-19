Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

Автоэксперт оценил способ сэкономить на ОСАГО

Это можно сделать при покупке электронного полиса
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Автоэксперт оценил способ сэкономить на ОСАГО

Автоэксперт оценил способ сэкономить на ОСАГО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые правила покупки полиса ОСАГО помогут водителям сэкономить денег. Об этом рассказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

С 19 октября автомобилисты смогут приобретать полис ОСАГО в маркетплейсах финансовых платформ. Эта возможность появилась после внесения поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Покупая страховку, человек может быстро сравнить стоимость полиса у разных страховщиков, выбрать для себя максимально подходящий.

В настоящий момент базовая стоимость полиса колеблется от 2476 до 5492 рублей.

- Это достаточно большой разброс. Человек получает удобный сервис, ему не нужно будет заходить на сайт всех страховых и узнавать тарифы конкретной страховой компании, теперь можно все узнать на одной площадке, — сказал глава ФАР «Известиям».

При совершении сделки в маркетплейсе, полис придет автомобилисту на электронную почту. Он будет полностью заменять документ на бумажном носителе, пишет ФАН.

Сайт kp.ru разобрался, что дадут автомобилистам новые правила покупки ОСАГО и как будет выглядеть процесс оформления страховки, начиная с 19 октября 2020 года.

Автоновости