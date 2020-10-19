Автоэксперт оценил способ сэкономить на ОСАГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые правила покупки полиса ОСАГО помогут водителям сэкономить денег. Об этом рассказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

С 19 октября автомобилисты смогут приобретать полис ОСАГО в маркетплейсах финансовых платформ. Эта возможность появилась после внесения поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Покупая страховку, человек может быстро сравнить стоимость полиса у разных страховщиков, выбрать для себя максимально подходящий.

В настоящий момент базовая стоимость полиса колеблется от 2476 до 5492 рублей.

- Это достаточно большой разброс. Человек получает удобный сервис, ему не нужно будет заходить на сайт всех страховых и узнавать тарифы конкретной страховой компании, теперь можно все узнать на одной площадке, — сказал глава ФАР «Известиям».

При совершении сделки в маркетплейсе, полис придет автомобилисту на электронную почту. Он будет полностью заменять документ на бумажном носителе, пишет ФАН.

Сайт kp.ru разобрался, что дадут автомобилистам новые правила покупки ОСАГО и как будет выглядеть процесс оформления страховки, начиная с 19 октября 2020 года.