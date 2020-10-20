Онищенко оценил возможность искусственного происхождения коронавируса Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко оценил возможность искусственного происхождения новой коронавирусной инфекции. Сообщения о создании заболевания в лаборатории бывший главный санитарный врач России прокомментировал в эфире НСН.

Он напомнил, что американские и китайские ученые смогли искусственно воссоздать вирус еще семь лет назад, в 2013 году. Однако в ходе этой процедуры инфекция не приобрела никаких новых свойств – ученые просто воспроизвели уже существующий коронавирус в лабораторных условиях.

- Они просто доказали, что это можно сделать. Не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешел на людей, - объяснил эксперт.

При этом Геннадий Онищенко не исключил вероятность того, что в этом переходе вирусу «помогли».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. Она отметила, что в стране сейчас принимаются все меры для стабилизации эпидемиологической обстановки и подчеркнула важность соблюдение всех мер безопасности. Жителям России следует использовать средства индивидуальной защиты, сократить личные контакты и соблюдать, по возможности, домашний режим.