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Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Московские правоохранители настаивают на законности приговора актеру
Ксения АНУФРИЕВА
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Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Москвы выступила против смягчения приговора актеру Михаил Ефремову, осужденном на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы. Правоохранители настаивают на законности данного решения суда, сообщила во вторник, 20 октября, пресс-служба Мосгорсуда.

- В рассмотрении дела участвует прокуратура Москвы. Она выступает против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменений, - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы апелляционной инстанции суда.

Напомним, что сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его правозащитников. В своей апелляционной жалобе артист настаивал, что стал жертвой давления адвоката Пашаева. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Как сообщал сайт kp.ru, с вынесения судом приговору российскому актеру прошел уже почти месяц. Все это время осужденным находился в СИЗО «Водник».

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