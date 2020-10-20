Зеленский заявил, что ответственные за «сдачу Крыма без боя» должны понести наказание Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием Верховной раде во вторник, 20 октября, заявил, что ответственные «за сдачу Крыма без боя» должны понести соответствующее наказание. Глава государства отметил, что это «не вопрос мести, а вопрос справедливости».

- Обществу необходимы ответы. И это касается на только данного вопроса – у людей их накопилось действительно тысячи. Мир в Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты, - заявил Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что Украина формируют свою боеспособную армию, которая способна защитить население и на суше, и на воде, и в воздухе, а также в киберпространстве.

Ранее украинский лидер также сообщил, что Незалежная в настоящее время строит две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Президент страны подчеркнул, что не позволит сократить финансирование армии в бюджете 2021 года.

Крым стал российским регионом после прошедшего референдума, на котором большинство населения полуострова высказались за его вхождение в состав России.