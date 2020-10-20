Песков: решений по сокращению численности ВС России не принималось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких решений по поводу сокращения численности Вооруженных сил России не принимались. Об этом во вторник, 20 октября, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Никаких решений на сей счет не принималось. Экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет, - сказал пресс-секретарь российского президента, комментируя информацию о соответствующим предложениях министерства финансов страны.

Напомним, что появились сообщения о том, что Минфин России накануне предложил сократить штатную численность российских военнослужащих на десять процентов для оптимизации бюджета. Такое предложение содержится в проекте ведомства по реформу Вооруженных сил, уже направленном в Совет безопасности страны.

Военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец выяснил, что никаких «рекомендаций» Минфина по реформированию армии руководство Минобороны не получало и не рассматривало. Более того, военное ведомство заявило, что те предложения, которые распространяются в СМИ, не могут быть приняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сократят ли военных: что не так с "рекомендациями" Минфина

В Минобороны заверили: никаких предложений о сокращении личного состава в ведомстве не получали и не рассматривали (подробности)