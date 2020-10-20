Сократят ли военных: что не так с "рекомендациями" Минфина

В Минобороны заверили: никаких предложений о сокращении личного состава в ведомстве не получали и не рассматривали Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже который день военные и гражданские люди бурно (иногда с матом) осуждают появившуюся в СМИ сенсационную новость - Минфин подготовил реформу вооруженных сил. Я более 50 лет пишу об армии и ее реформах, но такое, чтобы преобразованиями в войсках "рулили" финансисты, встречаю впервые.

А по интернету уже вовсю разгуливает якобы копия документа, подготовленная в Генштабе, - "во исполнение рекомендаций Минфина". Хотя всех положенных в таких случаях "элементов" оформления столь важных документов на этих бумагах нет. Что сразу вызвало подозрения у многих служивых людей, хорошо знающих "канцелярскую технологию" Генштаба.

Ну и какие же предложения, изложенные в письме в Минобороны, подготовил Минфин?

Вот некоторые из них, касающиеся, кстати, не только кадровых военнослужащих: но и военных пенсионеров:

1. Сокращение численности личного состава действующих военнослужащих на 10%.

2. Перевод некоторых категорий военнослужащих на гражданскую службу.

3. Перетряхивание управленческого аппарата ВС РФ по принципу пресловутой "ёлочки".

4. Установление максимального размера денежного довольствия для исчисления военных пенсий в размере - не выше 80%. Сейчас - 73,68%.

5. Устранение в законодательстве такого понятия как "ежегодная индексация военных пенсий на 2% сверх инфляции.

6. Увеличение срока службы для достижения права на пенсию по выслуге лет с 20 до 25 лет, при этом учеба в срок не включается.

7. Увеличение сроков носки вещевого имущества военнослужащими.

Более провокационных "предложений", настраивающих служивый народ против власти, руководства Минобороны и Генштаба, и придумать трудно. Тут нельзя не обратить внимание и на другое: все такие радикальные преобразования в армии, равно и во всех других силовых структурах, должны "освящаться" Президентом-Верховным Главнокомандующим. Это его прерогатива. "Идеи" же Минфина по реформе армии и других силовых структур, насколько мне известно, в Кремле не обсуждались.

А какова же позиция руководства нашего военного ведомства? Мне удалось переговорить на сей счет со своими высокопоставленными источниками в Минобороны, заслуживающими абсолютного доверия. Их ответы сводились к следующему.

1. Никаких "рекомендаций" Минфина по реформированию армии руководство Минобороны не получало и не рассматривало.

2. Те же предложения Минфина, которые распространяются в СМИ, не могут быть приняты и руководство Минобороны категорически возражает против них.

3. Руководство Минобороны и Генштаба считает существующую структуру Вооруженных сил РФ оптимальной и без согласования этого вопроса с Президентом-Верховным Главнокомандующим менять ее не намерено.

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