В Кремле оценили строительство Украиной военно-морских баз на Черном море Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Намерение Украины построить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона может негативно сказаться на атмосфере стабильности на данной территории. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами во вторник, 20 октября.

- С учетом всех факторов это может иметь негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Такая опасность существует, - сказал пресс-секретарь российского президента, комментируя заявление о начале строительства баз украинского лидера Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков отметил, что слова президента Украины следует тщательно проанализировать. Представитель Кремля объяснил, что в выступлении Зеленского не уточнялось, о чьих именно базах на Украине идет речь, ведь «они могут быть самыми разнообразными».