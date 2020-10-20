Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы, угрожая взорвать бомбу Фото: REUTERS

Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за сексуальное изнасилование и убийство в 2017 году шведской журналистки Ким Валль, попытался сбежать из тюрьмы.

Мадсен содержался в датской тюрьме в столичном пригороде Альбертслунд. Во время побега он угрожал взорвать бомбу, а также угрожал охраннику предметом, напоминающим по форме пистолет.

Как сообщает газета Ekstra Bladet, полицейская операция проходила в столичном пригороде Альбертслунд. На месте находились несколько нарядов полицейских, а улица Нювей была перекрыта. Преступник был окружен вооруженными правоохранителями.

«Операция по задержанию на Нювей завершена, задержанного увезли с места происшествия», - сообщили позже стражи порядка.

Напомним, Ким Валль исчезла 10 августа 2017 года после плавания с Мадсеном на подлодке Nautilius, где она собиралась взять интервью у инженеров. Сама лодка затонула, но изобретатель сумел спастись. Впоследствии расчлененные и изувеченные останки журналистки нашли в пластиковых пакетах в море.

Мадсеном неоднократно менял показания, утверждая, что Валль погибла в результате несчастного случая, после чего он захоронил ее в море. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что он - патологический лжец, имеющий признаки психопатии и способен совершить новые преступления.