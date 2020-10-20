Запрещенный в Беларуси Telegram-канал Nexta переименовали Фото: Мария ЛЕНЦ

Telegram-канал NEXTA-Live и связанный с ним логотип NEXTA, признанный ранее экстремистским материалом в Беларуси, сменил логотип и название, теперь канал называется «НЕХТА Live».

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Белоруссии отметили, что ребрендинг Telegram-канала и изменение его логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 20 октября, Минский суд Центрального района признал экстремистскими материалами оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live, который публикует данные о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых акций протеста в республике. Отмечается, что решение связано с публикацией от имени редакции канала и подписчиков видеороликов с признаками экстремистской деятельности. Речь также идет об организации публичных призывах жителей Белоруссии к осуществлению массовых беспорядков.