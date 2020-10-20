Глеб Никитин и Вагит Алекперов подписали допсоглашение о поддержке социальных проектов

Фото: Кирилл Мартынов

20 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

«Мы заключили с компанией соглашение о сотрудничестве и каждый год подписываем дополнительные соглашения, которые касаются поддержки спорта, социальных и культурных проектов. Благодаря конкурсу социальных и культурных проектов, организуемого компанией, появляется дополнительная возможность поддержки соцпредпринимательства в регионе. Это направление у нас сейчас активно развивается», - сказал губернатор Нижегородской области.

Фото: Кирилл Мартынов

«Очень важно наше сотрудничество и при реализации инвестиционных проектов компании. Особое место занимает строительство комплекса переработки нефтяных остатков. Его ввод в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места для жителей», - добавил Глеб Никитин.

«У нас много задач в Нижегородской области, мы ощущаем поддержку при реализации инвестиционных проектов. Сейчас на площадке строительства комплекса переработки нефтяных остатков идет активная работа, для того чтобы ввести объект в эксплуатацию в срок», - отметил Вагит Алекперов.