Прощание с Ириной Скобцевой пройдет на Новодевичьем кладбище Фото: фотохроника ТАСС.

Прощание с советской и российской актрисой, народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет на Новодевичьем кладбище. Траурная церемонии состоится в четверг, 22 октября, в 14:00. Об этом рассказал ее сын Федор Бондарчук.

«Я буду признателен тем, кто сможет присутствовать лично. И, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Москве, прошу всех, а особенно пожилых людей, воспользоваться масками и стараться соблюдать дистанцию на прощании с Ириной Константиновной», - написал Бондарчук в Instagram кинокомпании Art Pictures.

Напомним, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет во вторник, 20 октября, в эту же самую дату ушёл из жизни и ее супруг Сергей Бондарчук. За свою карьеру знаменитая актриса сыграла более чем в 60 фильмах, особенно запомнилась зрителям по своей роли княжны Элен Курагиной в фильме «Война и мир».