За свою карьеру Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах Фото: кадр из фильма

Умерла Ирина Скобцева, советская и российская актриса и народная артистка РСФСР. Ее не стало на 94-ом году жизни. Смерть актрисы подтвердили в аккаунте Instagram кинокомпании Федора Бондарчука во вторник, 20 октября.

Актриса умерла в возрасте 93 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук. Актриса родила в 1927 года, окончила школу-студию МХАТ и дебютировала в кино, сыграв в картине «Отелло». С 1956 года она состояла в труппе Театра-студии киноактера.

За свою карьеру Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. Зрителям она запомнилась по своим ролям в кинокартинах «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и «Обитаемый остров».

За свою карьеру Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах Фото: фотохроника ТАСС.

С Сергеем Бондарчуком артистка познакомилась во время учебы в Московском художественном академическом театре имени Горького. Свадьбу они сыграли в 1959-ом. Дети кинорежиссера и Скобцевой появились на свет на съемках фильма «Война и мир», где актриса исполнила роль княжны Элен Курагиной. Именно съемки в этой кинокартине принесли ей наибольшую известность.