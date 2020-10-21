Россияне выбрали лучшие российские направления для путешествий осенью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россияне назвали лучшие российские города, которые идеально подходят для путешествий осенью. Возглавила рейтинг Москва. Результатами исследования поделились эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Самые популярные города для путешествий:
Санкт-Петербург - 29%,
Москва -17%,
Казань – 13%,
Нижний Новгород -8%,
Ростов-на-Дону -7%,
Волгоград – 5%,
Новосибирск – 3%,
Екатеринбург -3%,
Воронеж -3%,
Самара -3%.
Всего в опросе приняли участие 1,9 тыс. респондентов, пишет RT.
А вот самыми популярными городами для путешествия на новогодние каникулы стали Сочи и Калининград. Интерес к южному городу вырос с 13% до 20%. В топ самых популярных вошли Санкт-Петербург, Симферополь, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, Краснодар и Красноярск. А в списке зарубежных направлений лидирует Стамбул, пишет газета "Известия".