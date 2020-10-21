Новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 октября 2020: в стране заразились еще 15,7 тысячи человек

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 октября 2020 Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в России на 21 октября 2020. За последние сутки в стране инфекцией заразились еще 15 700 человек во всех регионах страны. Отмечается, что 25,9% новых инфицированных переносят болезнь без каких-либо симптомов.

За сутки в России от коронавируса или осложнений после него погибли 317 человек, смогли полностью выздороветь 10 952 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции врачи выявили 1 447 335 случаев заражения, 24 952 летальных исхода и 1 096 560 выздоровевших.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что есть люди, на которых может не подействовать вакцина против коронавирусной инфекции. Это связано не с их возрастом или вредными привычками, а с особенностями их организма, которые просто не способен выработать антитела к COVID-19.