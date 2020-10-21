Телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд на Украину Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущему Борису Корчевникову из России запретили въезд на территорию Украины на три года из-за того, что он посетил Крым. Журналист уже покинул Украины рейсом Киев — Стамбул, получив соответствующий штамп в паспорт, сообщает во вторник, 20 октября, пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

- После появление информации о незаконном посещении Борисом Корчевниковым временно оккупированного Крыма ему вынесли запрет въезда в Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом Киев - Стамбул вчера, - цитирует слова пресс-службы «Интерфакс».

Крым стал российским регионом после прошедшего референдума, на котором большинство населения полуострова высказались за его вхождение в состав России. При этом Украина официально так и не признала полуостров частью российской территории.

Ранее на территорию Украины не пустили певицу Глюкозу. В аэропорту Борисполь сотрудники пограничной службы решили «допросить» певицу, желая понять, как она относится к «оккупации Крыма». Артистка ответила, что не имеет к этому никакого отношения, из-за чего так и не смогла попасть в Киев.