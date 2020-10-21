Путин заявил, что у властей нет планов вводить жёсткие ограничения в стране

Путин заявил об отсутствии планов вводить жёсткие ограничения в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что российские власти пока не планируют вводить жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса в стране.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — сказал президент.

Ранее и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоров о введении жестких карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране не ведётся. Он отметил, что российская система здравоохранения готова к тому, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. В связи с этим в конце марта в России был введена вынужденная самоизоляция, которая продлилась до 8 июня 2020 года.

Глава Роспотребнадзора ранее заявляла, что в связи с ростом числа инфицированных в стране граждане должны соблюдать строгие эпидемиологические меры, а именно социальную дистанцию, ношение масок и перчаток.