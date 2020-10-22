Алиев не исключил своей встречи с Пашиняном в Москве

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил, что встретится с премьером Армении Николом Пашиняном в ходе своего визита в Москву, однако, по его словам, он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина для визита в столицу России.

«Да, это (встреча) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Всё зависит от повестки», - сказал азербайджанский лидер в интервью японской газете Nikkei, отметив с сожалением, что «перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки»

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября этого года. 9 октября представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций по сложившейся ситуации и достигли соглашения о перемирии. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий договора со стороны своего противники. Россия, как и ряд других стран призвал стороны к решению конфликта дипломатическим путем.

Накануне Баку сообщило, что Армения выпустила баллистические ракеты в направлении Габалинского района на севере Азербайджана. Ереван заявил, что сообщения азербайджанского Минобороны о запуске ракет не соответствуют действительности.