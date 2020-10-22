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Коронавирус Covid-19

Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок

По ее словам, во многих странах сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии

Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян пока не выезжать за рубеж из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По ее словам, вторая волна COVID-19 может оказаться сильнее и опаснее первой.

- Речь идёт о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный, - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она, в частности, обратила внимание на скачок заболеваемости коронавирусом в тех странах, которые обычно пользуются спросом у российских туристов. Это ОАЭ, Хорватия, Словения, Египет, Таиланд, Турция, Мальдивы и Сейшельские острова.

Напомним, на этой неделе число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 40 миллионов человек. Умерли от новой инфекции 1 113 750 пациентов. На первом месте по количеству зараженных, по-прежнему США. Вторую строчку занимает Индия, третью - Бразилия.

В России за последние сутки COVID-19 заразились 15 971 человек. Из них 27,8% не имеют каких-либо симптомов.

Распространение коронавируса в мире