В Армении прокомментировали слова Владимира Путина о погибших в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян высказал мнение, что российский президент Владимир Путин озвучил накануне обобщенные цифры по числу жертв в Нагорном Карабахе.

- Разве не ясно из заявления, что даны обобщенные цифры? Не могли президентом России быть озвучены конкретные цифры, это исключено. Однозначно, что потери со стороны противника – ВС Азербайджана и воюющих на их стороне групп боевиков – значительно больше, чем наши, - заявил армянский политик Ованнисян в ходе брифинга, сообщают РИА Новости.

Напомним, в четверг, 22 октября, Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил, что в результате эскалации конфликта много потерь с обеих сторон. Глава государства отметил, что с обеих сторон в зоне конфликта в Карабахе погибли более 2 тысяч, а общее число погибших близится к 5 тысячам.

Для возобновления мира в Карабахе Владимир Путин по несколько раз в день ведет переговоры с Алиевым и Пашиняном. Здесь у России однозначная позиция - война должна завершиться как можно скорее, и лучше всего - мирным и дипломатическим путем.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о захвате военными семи сел на линии соприкосновения в Тертерском, Джабраильском, Физулинском в районах Нагорного Карабаха.

Сайт kp.ru писал, что в конце сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном вновь начала накаляться обстановка. Минобороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении произвели обстрелял населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В свою очередь, военное ведомство Армении обвинило Азербайджан в начале военных действий. Каждая из сторон ввела военное положение и объявила мобилизацию.