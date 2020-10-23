Чаще всего в интернете покупают электронику и автотовары

Объем покупок в интернет-магазинах вырос почти на 20 процентов Фото: Александр ГЛУЗ

Во время пандемии товарооборот в российских онлайн-магазинах вырос на 19,88%. Об этом рассказали специалисты сервиса RetailCRM.

Они проведи исследование, которое показало, какие позиции пользуются в сети особым спросом.

Что чаще всего покупают в Интернете:

Бытовая техника и электроника + 82%,

Автотовары + 54%,

Косметика + 48%,

Книги и канцтовары + 37%,

Товары для животных +34%.

- В сейчас в сфере электронной коммерции наблюдается планомерный рост. Осенью всегда фиксируется подъем, так как начинаются «черные пятницы», подготовка к новогодним праздникам, - рассказывает RT генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бородин.

Еще один фактор, которые способствует росту продаж в интернете – это постковидный фактор. Люди стали опасаться ходить по магазинам, чтобы не подхватить болезнь.

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