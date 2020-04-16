2020-04-16T06:57:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Аналитик оценил рост интернет-торговли во время режима самоизоляции из-за коронавируса

Эксперт считает, что форма такой торговли может создать дополнительные рабочие места
Юлия КЕКОВА
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Аналитик оценил рост интернет-торговли во время режима самоизоляции из-за коронавирусаАналитик оценил рост интернет-торговли во время режима самоизоляции из-за коронавирусаФото: Shutterstock
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С появлением коронавируса в мире меняется все - сфера здравоохранения, привычная жизнь людей, форма их занятости и интернет-торговли.

В период самоизоляции россияне стали чаще совершать покупки не в обычных магазинах, а в интернете, пользуясь различными сервисами. Аналитик Андрей Дальнов о рост такой торговли в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".

По словам эксперта, до пандемии, по статистике, на интернет-покупки приходилось всего 2%. Однако уже сейчас это процент стремительно меняется и можно ждать, что к Новому году общий показатель по стране показатель будет примерно 5%, как, например, сейчас в регионах-лидерах - Москве и Московской области.

- В столице и регионе эти значения двигаются в сторону развитых стран, достигая 15-20%, как в Германии и Великобритании, - сказал Дальнов.

Также он отметил, что для обслуживания интернет-заказов потребуется масса операторов, курьеров и, возможно, роботов. Это означает, что платформа может способствовать появлению на рынке труда дополнительных рабочих мест.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о числе россиян, которые переедут в села из городов из-за коронавируса, а быть может и останутся там жить. Речь идет примерно о 2-3 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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