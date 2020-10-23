В нижегородских лесах появились невидимые «Лесники»

.

10 уникальных приборов «Лесник» для борьбы с незаконными рубками поступило на вооружение государственных лесных инспекторов Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу усилить защиту лесных богатств страны, обеспечить их разумное использование. Очень важно, что именно в Нижегородской области был разработан прибор, который позволит более эффективно защищать леса региона. Мы тесно сотрудничали с разработчиками прибора, долго испытывали его в реальных условиях, пока совместно не достигли нужного результата, - отметил Глеб Никитин.

- Внедрение цифровых технологий в сферу защиты окружающей среды – один из приоритетов национального проекта «Экология». Это позволяет оперативно и объективно отследить факты нарушений, а также зафиксировать их для последующей реакции. Обязательно будем использовать нижегородские разработки и продвигать на всероссийский уровень, - добавил губернатор Нижегородской области.

Как пояснили в региональном Деплесхозе, прибор разработан на предприятии оборонно-промышленного комплекса – ФНПЦ «Нижегородский НИИ радиотехники». По данным разработчиков, у «Лесника» нет аналогов в России.

Прибор поможет лесным инспекторам при выявлении незаконных рубок и иных нарушений лесного законодательства. Система способна различать тяжелую спецтехнику, применяемую при незаконной вырубке лесов, а также работу бензопил при спиле деревьев и очистке стволов.

Оповещение о незаконной деятельности происходит с помощью SMS-сообщений на телефон сотрудников лесной охраны, что не требует устойчивой сотовой связи и подключения к интернету. При необходимости можно дистанционно изменять параметры системы и организовать прослушивание обстановки на охраняемом участке. Основная задача - ведение непрерывного объективного контроля на тех участках леса, где возможна незаконная вырубка.

Время работы прибора на одном комплекте элементов питания — до 20 дней. Прибор небольшого размера, его легко спрятать в лесу.

Столь инновационный подход к борьбе с незаконной деятельностью в лесах впервые будет использован в регионе.

Справочно:

Всего в 2020 году на землях лесного фонда Нижегородской области выявлено 145 незаконных рубок объемом 12 728 кубометров.