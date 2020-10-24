Алиев заявил о готовности Азербайджана остановить боевые действия, если Армения прекратит огонь Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности его страны немедленно остановить боевые действия.

Однако, по его словам, азербайджанская сторона готова пойти на такое при условии, что Армения тоже прекратит огонь. Такое заявление он сделал в ходе интервью, опубликованного в субботу газетой Le Figaro.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в сентябре текущего года между Арменией и Азербайджаном в ночь усилился конфликт из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Власти каждой из республик начали обвинять друг друга в начале боевых действий, а также заявили о введении военного положения и мобилизации граждан.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по вопросу Карабаху. В результате переговоров трех сторон удалось достичь договора о перемирии, обмене пленными и погибшими. Однако спустя сутки Республики вновь начали обвинять друг друга в боевых действиях и нарушении условий перемирия.