Алиев опроверг использование наемников в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на обвинения об использовании наемников в Нагорном Карабахе.

По словам Алиева, на данный момент ни одна из стран не представила реальных доказательств того, что Баку использует наемников.

- У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов, - заявил глава Республики в интервью телеканалу France 24.

Также лидер Азербайджана отметил, что все происходящее на поле боя свидетельствует о том, что "армия Азербайджана способна сама освободить свои земли".

Напомним, представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян накануне заявлял, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют "наемники, террористы и бойцы частных военных компаний". А также минобороны Армении заявило, что 13 октября весь день на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались тяжелые бои.

Ранее сайт kp.ru писал, что в конце сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном в ночь разразился конфликт из-за Карабаха. Власти республик ввели военное положение и объявили о мобилизации. Российский президент Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по Карабаху. Спустя почти 11 часов переговоров сторонам с участием Сергея Лаврова удалось договориться о перемирии, обмене пленными и погибшими.

Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил в большом интервью трем радиостанциям, в том числе Радио "Комсомольская правда", что о Россия не согласна с той позицией, которую озвучила Турция - заявления о допустимости военного решения конфликта.