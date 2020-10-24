Крушение самолета ВМС США в Алабаме: погибли два летчика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате крушения в американском штате Алабама двухместного учебного самолета Военно-морских сил США погибли два члена экипажа. Об этом сообщило командование службы военно-воздушной подготовки Соединённых Штатов.

«С тяжелым сердцем мы оплакиваем двух наших пилотов, погибших сегодня в авиакатастрофе в Алабаме», - говорится в сообщении.

Учебный самолет упал в пятницу, 23 октября, недалеко от города Мобил. В региональной полиции сообщили, что лайнер разбился около школы, и при крушении возник пожар, который перекинулся на расположенную неподалеку настройку, но среди гражданских пострадавших нет.

Напомним, 25 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 разбился во время учебного полета под Харьковом. В результате трагедии погибли 26 человек, один из них скончался в больнице. Всего на борту находились 27 человек. Недавно сообщили, что тела всех погибших найдены. Один выживший госпитализирован с места происшествия с ожогами и травмами.