Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом умер в больнице Фото: EAST NEWS

Один из двух выживших курсантов при крушении самолета Ан-26 Воздушных сил Украины в Харьковской области погиб в больнице. Таким образом число погибших возросло до 26 человек. Всего на борту находилось 27 пассажиров. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 10:50 субботы человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — сообщила пресс-служба.

Напомним, военный самолет Ан-26 ВСУ разбился вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева. Перед крушением пилот успел сообщить об отказе левого двигателя. В настоящее время рассматриваются несколько версии произошедшего, среди них ненадлежащее техническое обслуживание судна, техническая неисправность, ошибка экипажа или сотрудников, которые были ответственных за управление полетами.

Как писал сайт kp.ru, субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявили днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В этот день по всей области будут приспущены все флаги, а также отменены развлекательные мероприятия и спортивные соревнования.