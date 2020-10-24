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Суд арестовал на два месяца замглавы Московской таможни за взятку

Арета Сергея Цуканова требовало следствие
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал на два месяца замглавы Московской таможни за взятку

Суд арестовал на два месяца замглавы Московской таможни за взятку

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд арестовал на два месяца заместителя главы Московской таможни, начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Как писал сайт kp.ru, ранее ареста замглавы Московской таможни потребовало следствие, которое подало ходатайство в Пресненский суд Москвы об аресте Цуканова до 23 декабря текущего года.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александрович», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Пресненского суда столицы.

Цуканов требовал взятки у представителей меховой компании, у которой была ранее изъята партия товара. За 500 тысяч рублей он предлагал предоставить доступ к изъятым вещам, после чего представители меховой компании обратились в правоохранительные органы.

ЧП