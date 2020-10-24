Армения опровергла уничтожение своего самолета в зоне карабахского конфликта

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян назвала сообщение о уничтожении армянского самолета ложью. Фото: Посольство Азербайджана в России.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян назвала сообщение о уничтожении армянского самолета в районе карабахского конфликта абсолютной ложью. С таким опровержением она выступила в субботу в своем Telegram-канале.

Ранее Азербайджан заявил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта Вооруженными силами страны был сбит самолет Армении.

"Сообщение о уничтожении армянского самолета является абсолютной ложью", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что 30-летний конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября 2020 года. Власти Армении и Азербайджана перекрестно обвинили друг друга в возобновлении боевых действий, которые последний раз проходили в 2016 году.

Страны Минской ОБСЕ настоятельно советовали враждующим сторонам сесть за стол переговоров. 9 октября в Москве состоялась консультация с главами МИД России, Азербайджана и Армении, где первая, сохраняя нейтралитет, сыграла роль регулятора конфликта. По итогам консультации был заключен договор о перемирии. Но 10 октября страны вновь возобновили военные действия. Попытка мирного соглашения о прекращение огня была принята еще раз 17 октября. Но и после этого страны не смогли сдержать договоренности.