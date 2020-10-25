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Помпео призвал разрешить политтехнологу Шклярову покинуть Белоруссию

Задержанный политтехнолог является гражданином США
Ксения АНУФРИЕВА
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Помпео призвал Лукашенко разрешить политтехнологу Шклярову покинуть Белоруссию

Помпео призвал Лукашенко разрешить политтехнологу Шклярову покинуть Белоруссию

Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал разрешить политтехнологу Виталию Шклярову – американскому гражданину – покинуть территорию Белоруссии. Об этом он заявил во время телефонного разговора с белорусским президентом Александром Лукашенко в субботу, 24 октября.

- Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду с территории республики неправомерно задержанного гражданина Соединенных Штатов Виталия Шклярова, - рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне правозащитник Шклярова сообщил, что политтехнологу, освобожденному из следственного изолятора под домашний арест, изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Виталия Шклярова задержали в конце июля текущего года в Белоруссии. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время разговора с Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия оказывает значимую поддержку республике и является ее главным союзником.