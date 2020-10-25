В МЧС рассказали о состоянии танкера «Генерал Ази Асланов» до взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», на борту которого произошел взрыв, находился в исправном состоянии до инцидента. Об этом во время беседы с журналистами в воскресенье, 25 октября, рассказал глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

- Судно прошло ремонтные работы и находилось в исправном состоянии. Причины инцидента со взрывом будет определять комиссия. Мы отправили туда суда с боновыми заграждениями, но они не понадобятся. Ночь, темно, волнение на море до четырех баллов, так что поэтому боны пока не помогут, - отметил он.

Начальник краснодарского МЧС сообщил, что спасатели проведут осмотр места происшествия и установят, был ли на судне или рядом с ним разлив нефти и нефтепродуктов. Олег Волынкин добаывил, что танкер в настоящее время на плаву, наблюдается небольшой крен в 3-7 градусов. На судне работают мотопомпы для откачки воды.

Решение о дальнейшей транспортировке корабля будет принимает его владелец, пока что танкер дрейфует.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее в сети появилась запись переговоров диспетчерской службы и экипажа танкера, на котором случился взрыв. В соответствии с переговорами, из-за взрыва судно, следовавшее из нейтральных вод в порт Ростова, полностью потеряло ход и управление.