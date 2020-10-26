Украинцы поддержали сокращение числа депутатов и легализацию каннабиса Фото: REUTERS

Жители Украины поддержали президента страны Владимира Зеленского и предложенные им инициативы в ходе всенародного опроса, проведенного одновременно с местным выборами. Украинцы положительно отнеслись к идеям о сокращении числа депутатов и легализации каннабиса, следует из данных экзитпола, опубликованных социологической группой «Рейтинг».

81% жителей Украины поддержал введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Против данной инициативы выступили 16%. За создание свободной экономической зоны в Донбассе высказались 45% избирателей, 43% - против.

Большинство украинцев (95%) согласилось с необходимость сократить количество депутатов Верховной рады, остальные высказались против этого.

Легализацию медицинского каннабиса поддержали 70 процентов избирателей, 24 процента не согласились с такой идеей.

78% жителей Незалежной, пришедших на выборы, поддержали право Киева на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

В соответствии с данным экзитпола, в опросе приняли участие 67 процентов украинцев, которые пришли на избирательные участки. В отличие от самих выборов результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят только консультативный характер.