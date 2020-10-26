Спутник «Глонасс-К» выведен на расчетную орбиту. Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Новейший навигационный спутник «Глонасс-К» успешно вышел на расчетную орбиту в установленное время. Об этом сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России в понедельник, 26 октября.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником стартовала с космодрома Плесецк вчера вечером в 22:08. Как сообщали в военном ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, за этим следили средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

В 22:19 разгонный блок ракеты «Фрегат» вместе со спутников «Глонасс-К» отделился от третьей ступени носителя. Это был двенадцатый запуск российского космического спутника за этот года. С космодрома Плесецк было успешно запущено пять космических аппаратов.

На орбиту сегодня попал третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К». Первые вывели на орбиту девять лет назад, второй – зимой 2014 года.