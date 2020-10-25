Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К» стартовала в штатном режиме. Фото: Сергей Медведев/ТАСС

В воскресенье, 25 октября с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К». Как сообщили в Минобороны России все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

В военном ведомстве заявили, что пуск состоялся в 22:08 по московскому времени с пусковой установки (ПУ) номер 4 площадки номер 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области. Контроль проведения пуска и полета проводили средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами орбитальной группировки.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К". Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1Б" прошли в штатном режиме», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о замене в текущем году находящегося сейчас на орбите спутника «Глонасс». Кроме того, в прошлом году Роскосмос заявил о планах сделать 27 спутников «Глонасс» до 2025 года