В Минске протестующие блокируют дороги

В Минске сообщили о задержаниях на акциях протеста Фото: REUTERS

Милиция Беларуси сообщила о задержаниях протестующих в Минске при попытке заблокировать дороги.

- Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций, - заявили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома. Он также отметил, что задержанных доставляют в территориальные отделы милиции Минска.

Напомним, сегодня, 26 октября, истёк срок выполнения условий ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской по отношению к властям Беларуси. Тихановская потребовала отставки Александра Лукашенко, остановки насилия на улицах Беларуси и свободы всем политзаключённым. В случае невыполнения объявленных условий политик пообещала всеобщую забастовку.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию происходящего в Беларуси. Пока предприятия в Беларуси сообщают противоречивые данные о забастовках своих сотрудников и режиме работы заводов.