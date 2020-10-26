В Москве произошел пожар в закрытом заводе "Серп и Молот" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 октября, произошел пожар в трехэтажном здании закрытого завода «Серп и Молот» в Москве. Загорелось два этажа.

Здание завода расположение по адресу Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. Как передает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах, наблюдается открытое горение на втором и третьем этаже, а также кровле здания. Пожар отмечен на площади 400 квадратных метров. Есть обрушения перекрытий между этажами.

Причина возгорания пока не уточняется

Напомним, в ночь на 13 октября пожар вспыхнул в одном из жилых домов Москвы. В результате пожара в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома погиб один человек, еще один пострадал. Горели личные вещи и мебель, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.