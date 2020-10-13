При пожаре в жилом доме в Москве умер один человек, еще один пострадал

Пострадавший передан бригаде «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на вторник, 13 октября, вспыхнул пожар в одном из жилых домов Москвы. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что информация о пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Медынская, дом №12, поступила на пульт дежурного в 01:33. Горели личные вещи и мебель, общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В 01:56 пожар удалось локализовать, а еще через две минуты огонь был полностью потушен. В ведомстве также сообщили, что спасатели эвакуировали из горящей квартиры одного человека, пострадавшего передали медикам «Скорой помощи».

«К сожалению, ещё один человек погиб. Из соседней квартиры спасено два человека», - добавили в МЧС.