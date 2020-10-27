Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Трамп заявил, что Байден выступает «против Бога»

Президент уверен, что его соперник пытается «навредить Библии»
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Трамп заявил, что Байден выступает «против Бога»

Трамп заявил, что Байден выступает «против Бога»

Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах главы государства демократ Джо Байден выступает «против Бога». Такое заявление политик сделал во время своего выступления в Пенсильвании в понедельник, 26 октября.

- Он против Бога. Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую. Когда кандидат баллотируется в Техасе и заявляет, что он против нефти, - это конец. А теперь добавьте оружие и религию. Это то, что демократы делают, они закрывают ваши церкви, - подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее президент США уже утверждал, что Байден «выступает против Бога». Во время предвыборной поездки в штат Огайо Трамп говорил, что его политический конкурент пытается «навредить Библии, забрать оружие и следует радикальной левой программе».

Трамп также подверг Байдена жесткой критики за то, что тот взял себе дополнительные выходные перед дебатами и недостаточно много трудится.

Напомним, что накануне Джозеф Байден сообщил, что считает Россию главной угрозой для Соединенных Штатов на международной арене, а Китай кандидат на пост американского президента назвал основным конкурентом.