Трамп заявил, что Байден выступает «против Бога» Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах главы государства демократ Джо Байден выступает «против Бога». Такое заявление политик сделал во время своего выступления в Пенсильвании в понедельник, 26 октября.

- Он против Бога. Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он по другую. Когда кандидат баллотируется в Техасе и заявляет, что он против нефти, - это конец. А теперь добавьте оружие и религию. Это то, что демократы делают, они закрывают ваши церкви, - подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее президент США уже утверждал, что Байден «выступает против Бога». Во время предвыборной поездки в штат Огайо Трамп говорил, что его политический конкурент пытается «навредить Библии, забрать оружие и следует радикальной левой программе».

Трамп также подверг Байдена жесткой критики за то, что тот взял себе дополнительные выходные перед дебатами и недостаточно много трудится.

Напомним, что накануне Джозеф Байден сообщил, что считает Россию главной угрозой для Соединенных Штатов на международной арене, а Китай кандидат на пост американского президента назвал основным конкурентом.