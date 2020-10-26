Байден назвал Россию главной угрозой для США Фото: REUTERS

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для Соединенных Штатов на международной арене, а Китай – самым большим конкурентом. Об этом политик заявил в интервью телекомпании CBS в понедельник, 26 октября.

- Я считаю, что в настоящее время наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Российская Федерация. Самым большим конкурентом для Штатов, по моему мнению, является Китай, - ответил Джозеф Байден на соответствующий вопрос ведущей.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил сегодня, что американская администрация хочет, чтобы Россия «воздержалась от агрессии» за рубежом и стала дружественным партнером для Соединенных Штатов.