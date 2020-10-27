Алену Водонаеву выгнали из такси в Москве за критику водителя без маски Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущую Алену Водонаеву выгнали из такси в Москве за то, что она раскритиковала водителя без маски. Об инциденте журналистка рассказала своим подписчикам в Instagram-stories.

По словам Водонаевой, приехавший к ней водитель такси оказался без средства индивидуальной защиты на лице. На просьбу телеведущей надеть маску и соблюдать меры безопасности на фоне пандемии коронавируса, автомобилист ответил жестким отказом. Он заявил, что пассажирка и без этого «едет в безопасности».

В результате завязался конфликт, после которого таксист решил высадить Водонаеву из машины через несколько минут после начала движения.

- Вылезайте и ищите себе другое такси. Хоть в маске, хоть в противогазе. Я поездку завершил, - заявил водитель.

Журналистка отметила, что была крайне удивлена подобной «наглостью и хамством», и обратилась к агрегатору такси с просьбой объяснить водителям важность ношения средств индивидуальной защиты во время эпидемии.