Пять аргументов в пользу ношения масок против коронавируса от светил науки и медицины

Количество случаев коронавируса в нашей стране вплотную приблизилось к рекорду, который выявлялся за сутки на пике эпидемии весной (в первых числах мая). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество случаев коронавируса в нашей стране вплотную приблизилось к рекорду, который выявлялся за сутки на пике эпидемии весной (в первых числах мая). По данным на вторник, 6 октября, в России получено 11 615 положительных тестов на COVID-19. Сейчас, пока еще нет окончательного подтверждения эффективности вакцины и она не вошла в широкий оборот, одним из основных средств сдерживания ковида служат маски и респираторы, говорят эпидемиологи. Но, судя по количеству народа с неприкрытым носом и ртом даже в самых людных местах, до многих эта мысль все никак не дойдет.

Мы собрали убедительные аргументы от светил науки и медицины: почему эксперты носят маски сами и так настойчиво советуют это делать сегодня всем.

Главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов:

- Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах. Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов:

- Ношение масок в нынешних условиях (до появления эффективной и общедоступной вакцины. - Ред.) это основное средство защиты от коронавирусной инфекции.

Заместитель директора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора вирусолог Александр Семенов:

- Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то. Ношение маски в такой ситуации это элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим. Если человек сам боится заразиться, тоже целесообразно надеть маску. Только другого типа. Масок много, и у них разные защитные свойства.

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, члена-корреспондент РАН Александр Лукашев:

- Если на улице вы оказываетесь среди людей, на расстоянии меньше полутора метров, то риск заражения без маски может быть достаточно высоким. Если же вы в одиночку прогуливаетесь в лесу или парке, поблизости никого, то маска не актуальна. Но поскольку по дороге в парк все равно придется пройти и подъезд, и, например, пешеходный переход, забывать про маски не стоит.

Известный детский врач, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль:

- Я сторонник жесткого масочного режима. И глубоко убежден: вот эта простая маска спасла мне жизнь. Я нахожусь в группе очень высокого риска, в числе людей «далеко за восемьдесят» (доктору Рошалю 87 лет. - Ред.). Нет лучшего средства, чем маска, чтобы минимальными усилиями снизить заболеваемость и дать возможность системе здравоохранения подготовиться к успешной борьбе с ковидом.

Эту картинку часто можно встретить в соцсетях. Такие данные не подтверждены убедительными научными исследованиями, но в целом дают правильную ориентировку: ношение масок и больными, и здоровыми, это лучший способ сдерживания инфекции.

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Вирус «путешествует» на каплях

Антимасочники часто смеются: для микроскопического коронавируса маска или респиратор — все равно что рыболовная сеть для комаров. Эксперты развенчивают это заблуждение. Дело в том, что коронавирус, в отличие от комара, не имеет крылышек и не летает сам по себе. Он переносится вместе с каплями слюны и слизи из носа и рта инфицированных людей. И вот эти капельки маски и уж тем более респираторы вполне успешно задерживают. Да, не на 100%, но чем меньшая доза вируса попадет к вам в дыхательные пути, тем меньше будет инфекционная нагрузка. А значит, выше шансы, что организм успешно справится с возбудителем ковида.

Если говорить о конкретных научных доказательствах, подтверждающих защитную силу масок, то одну из самых масштабных работ опубликовали ученые из Финляндии. Он провели метаанализ пяти исследований, который показал: маски защищают как самого владельца, так и окружающих его людей.

Также показательное исследование недавно обнародовали американские ученые. В их работе подчеркивается, что в районах с массовым ношением масок почти у 80% пациентов COVID-19 протекал бессимптомно. В то время как там, где масочный режим игнорировали, без симптомов ковид обошелся у 40% граждан. Ну, и в целом дисциплинированное применение средств защиты снижало количество тяжелых и летальных случаев инфекции. Исследователи даже выдвинули гипотезу, что проникновение относительно небольших «доз» коронавируса через маски позволяет натренировать иммунитет и действует наподобие вакцинации.

КСТАТИ

Маска может стать главным источником заражения

Врачи предупреждают: вместо средства защиты маска или респиратор может превратиться в самый опасный предмет. Так случится, если неправильно использовать изделие. Самые частые ошибки, которые сейчас можно встретить, такие:

1) владелец носит маску или респиратор, игнорируя их срок службы. Напомним, одноразовую медицинскую или гигиеническую маску (внешне похожа на медицинскую, но нет соответствующего сертификата), можно носить не более двух часов. Сроки ношения разных типов респираторов указываются в инструкции.

2) человек снимает маску, прикасаясь к ее поверхности, которая потенциально инфицирована коронавирусом. Затем, не дезинфицируя руки, касается ими глаз, носа, рта и легко заносит туда инфекцию. Либо кладет маску в пакетик, через время достает, опять берется рукой за наружную поверхность. И снова, не помыв руки, дотрагивается до глаз и других частей лица, надевая маску.

Не делайте так!

В ближайшее время читайте на kp.ru самый подробный обзор все видов масок и респираторов, которые есть сегодня в России и могут помочь в защите от коронавируса. Чем они отличаются, что лучше защитит в той или иной жизненной ситуации, работают ли лайфхаки для дезинфекции изделий — все это мы разберем с ведущими экспертами.

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