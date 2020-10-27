Роспотребнадзор спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с пандемией коронавируса в России может стабилизировать в начале декабря этого года. Тогда страна, вероятнее всего, выйдет на плато по заболеванию, сообщил в интервью ТАСС замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалисты, в настоящее время Россия находится в фазе рост заболеваемости, которая по законам эпидемиологии продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода. Каждый такой период длится по две недели.

- Поэтому период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, - это первая декада декабря, а сейчас еще идет активная фаза роста, - объяснил Александр Горелов.

Он отметил, что Москва быстрее сможет выйти из эпидемиологического процесса, поскольку включилась в него раньше, чем другие российские регионы. В долгосрочной перспективе прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения коронавирусом вполне возможно.

- На сегодняшний день в мире переболели менее одного процента людей. Когда переболеют 30 процентов, темпы прироста замедлятся. После 60-70 процентов иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда коронавирус станет сезонным и прогнозируемым. Скорее достичь этих сроков нам поможет вакцинация, - подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как сообщал сайт Kp.ru, по мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия уже приближается к пику по числу новых заболевших коронавирусом за один день. Эксперт предположила, что на пике страна не преодолеет отметку в 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки.

За минувшие сутки в России, по данным на 26 октября, выявлено 17 347 новых случаев коронавируса.