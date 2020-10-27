Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера в России

В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионера Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская Счетная палата усомнилась в том, что изменение методики расчета прожиточного минимуму со следующего года обеспечит ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера. Об этом говорится в заключении ведомства к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год, опубликованного на официальном сайте Государственной думы.

- Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В связи с этим регулярный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен, - говорится в документе.

Эксперты Счетной палаты также отметили, что, если прожиточный минимум пенсионера не меняется в регионе в течение нескольких лет, это может привести к снижению пенсионных выплат в следующем году. В 2020 году величина показателя осталась на уровне 2019 году в 24 российских регионах. В девяти субъектах прожиточный минимум пенсионера не менялся с 2018 года.

- В результате в этих 24 регионах страны, по данным Пенсионного фонда, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей социальных доплат, составило от нуля до десяти рублей, - приводит Счетная палаты статистические данные.

Отмечается, что в 18 российских субъектах в следующем году размер ПМП останется без изменений. При этом в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд.

Как сообщал сайт Kp.ru, с нового года в России изменится методика расчета прожиточного минимума пенсионера. Сейчас данный показатель в стране занижен, однако это исправит новая методика расчета, пообещали в министерстве труда.